Placebo en route vers la sortie d'un 7ème album!

La tournée de "Battle for the Sun" a duré deux ans et a demandé beaucoup d'énergie aux musiciens, mais l'envie de produire un septième album est bien présente a indiqué le bassiste du groupe Stefan Olsdal.



"La forme et la sonorité du prochain album seront discutées quand on se retrouvera tous ensemble. Je suppose que quand on a terminé la tournée il aurait été difficile de brancher une guitare à nouveau, parce que c'est ce qu'on a fait tous les soirs pendant deux ans. Quand on est revenus chez nous, c'était sympa d'écouter des sons propres et acoustiques, donc peut-être qu'on sera encore dans cette idée quand on commencera à travailler sur l'album", a expliqué Stefan Olsdal.



Petit souvenir de Rock Am Ring 2009...On peut comprendre que l'équipe soit fatiguée...!