Serena Williams de retour en compétition le 10 février en Fed Cup

L'ancienne N.1 mondiale Serena Williams fera son retour en compétition après plus d'un an d'absence le 10 février lors de la rencontre du 1er tour de la Fed Cup entre les Etats-Unis et les Pays-Bas, a annoncé mardi la Fédération américaine de tennis.