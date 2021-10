Découvrez Lecababio.fr, des produits normands frais et bio livrés près de chez vous!

lecababio.fr est un site internet qui vous permet de commander des produits frais, cultivés selon les normes du label AB. Vous trouvez des fruits, des légumes ou des produits laitiers parmi tous les produits vendus. Il y a aussi plusieurs tailles de cabas selon la composition de votre foyer ou votre budget.

Vous choisissez le cabas qui vous plait, et vous êtes livrés le vendredi dans le point relais de votre choix (Manche ou Calvados). Chaque semaine, un produit différent est mis à l'honneur dans les cabas. Il figure en bonne place dans votre cabas, et en vous rendant sur le site, vous découvrez une recette pour l'accomoder au mieux et découvrir toutes ses saveurs.

Les commandes doivent être passées avant le mardi soir pour une livraison dans la journée du vendredi. RDV donc dès maintenant sur http://lecababio.fr

Ecoutez Philippe Lemasson nous présenter son site: