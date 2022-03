Flers. Flers : la création d'un nouveau BTS très attendu par les entreprises

Au début de février 2017, les industriels du bassin de Flers (Orne) avaient lancé un cri d'alarme : certaines entreprises de la métallurgie étaient en péril car elles n'arrivaient pas à recruter de personnel qualifié. Jérôme Nury, député LR de la troisième circonscription de l'Orne :

Jérôme Nury Impossible de lire le son.

11 mois pour l'ouverture du BTS

Ville, Région, député, Chambre de commerce, éducation nationale, CFa-Gréta, ont pris le taureau par les cornes, et moins d'un an plus tard, c'est l'annonce lundi 22 janvier 2018 de la création au lycée Guehenno, à Flers, d'un BTS "Conception des Processus de découpe et d'emboutissage", le quatrième de ce type en France. Ouverture de la première promotion à la rentrée 2018.

BTS CPDE, c'est quoi ?

Il s'agit de la conception des pièces métalliques par emboutissage et la mise au point de leur production. Les attentes des entreprises locales dans ce domaine ont été listées. Elles sont très nombreuses

Yves Goasdoué, président de Flers Agglo :

Yves Goasdoué Impossible de lire le son.

Ce BTS s'adresse prioritairement à des Bac Pro, Sti2D, et bacheliers scientifiques. Après 10 ans d'ancienneté, certains de ces techniciens sont rémunérés 4 000 euros par mois. C'est désormais l'annonce de la création d'une "Licence de Roboticien-Automaticien", qui est attendue à Flers, sur le campus de Caligny.

BTS CPDE au lycée Guehenno à Flers. 12 places à pourvoir pour la première promotion. Inscriptions sur Parcours Sup pour un début de formation en septembre 2018. Portes ouvertes au lycée Guehenno le samedi 17 février 2018 de 9h à 13h.

A LIRE AUSSI.

Dans l'Orne, l'Éducation nationale incite les lycéens à l'apprentissage