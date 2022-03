Audiences: nouveau plus bas d'Europe 1

L'audience d'Europe 1 a chuté à un nouveau plus bas historique, à 6,6% d'audience cumulée en novembre-décembre (-1,5 point sur un an), tandis que RTL (-0,6 point à 12,1%) reste la radio la plus écoutée de France mais réduit son avance sur France Inter (+0,1 pt à 11,3%), selon Médiamétrie.