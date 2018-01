Ouistreham : la sénatrice écologiste Esther Benbassa auprès des migrants

La sénatrice Europe Écologie Les Verts (EELV), Esther Benbassa était à Caen puis à Ouistreham (Calvados) mardi 16 janvier 2018. Elle a rencontré les associations qui viennent en aide aux migrants.

"Si on a pas vu ce qui se passe, on ne peut pas comprendre". La sénatrice parisienne Europe Ecologie Les Verts (EELV), Esther Benbassa est allée au plus près des migrants et des associations qui leur viennent en aide mardi 16 janvier 2018 à Caen puis à Ouistreham (Calvados). "Je ne vais pas faire d'intervention au Sénat, comme ça théorique, sans avoir vu ces gens. On m'a raconté ce qui se passe à Ouistreham et bien je suis venue".

À Caen, la sénatrice a visité plusieurs squats. Plus tard dans l'après-midi, elle s'est rendu à Ouistreham, chez des particuliers qui accueillent des migrants chez eux. "Il ne faut pas se taire. La pire des choses qui puisse arriver aux migrants et aux demandeurs d'asile, c'est qu'on se taise".