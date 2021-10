Violence aux femmes: l'Orne très mauvais élève...

L’Orne est au 4ème rang des départements les plus sinistrés de France, pour les violences faites aux femmes et à l’occasion de la « journée internationale», organisée aujourd’hui contre ce fléau, un défilé partira ce soir à 18h du tribunal d’Alençon, jusqu’à la halle aux Toiles … où une soirée de lecture et de musique débutera, ure vers 20h.

A L’Aigle, en mai dernier : 1 millier de collégiens et lycéens avaient participé à une semaine de sensibilisation contre les violences au femmes, et ce matin : le préfet de l’Orne et la Procureure de la République ont inauguré une expo d’affiches créées à ce moment là par les ados.



Ecoutez ci-dessous: Carole Etienne, Procureure de la République