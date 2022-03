Rouen. Football (D2 féminine) : les filles du FC Rouen font match nul face à Brest

Le début d'année est compliqué pour l'équipe féminine du FC Rouen. Après une élimination en Coupe de France dans un derby face au Havre, qui évolue pourtant une division en dessous, les Diablesses reprenaient le chemin du championnat de deuxième division féminine le dimanche 14 janvier 2018. Pour ce match de la 12ème journée, les joueuses de Stéphane Arnold ne sont pas parvenues à battre Brest, une équipe moins bien classée.

Match nul logique

Sur la pelouse du stade Michel-Mutel de Petit-Quevilly, les Rouennaises sont parvenues à ouvrir le score grâce à Léa Coruble, avant de se faire reprendre sur un but de Solenne Ninot. Malgré quelques opportunités, le score n'a plus bougé et les deux équipes se sont quittées dos à dos (1-1). Au classement, les Rouennaises sont à la 7ème place, à 12 points du leader Metz. Ce même leader que les Normandes iront défier lors de leur prochaine rencontre, le dimanche 4 février 2018. Un défi de taille puisque les Mosellanes ne se sont inclinées qu'une seule fois depuis le début de la saison.