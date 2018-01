Corentin Postel, Caennais et président des pandas

Installé à Colombelles, près de Caen, Corentin Postel a fondé une entreprise 100% panda. Un projet amusant et qui rencontre un sérieux succès.

C'est l'histoire d'un petit panda né à Caen (Calvados) et qui a désormais fait des petits dans toute la France. Ce personnage insolite, il s'appelle Jean-Michel Panda et a vu le jour dans l'imagination d'un jeune entrepreneur de 25 ans. L'aventure de Corentin Postel, community manager de formation, commence sur un blog humoristique. "J'y postais des photos, vidéos, des petites bêtises qui me faisaient rire et que je remettais à ma sauce avec de petites phrases", raconte-t-il.

Plus de 200 visuels

100 000 abonnés sur Twitter plus tard, il décide d'exploiter son succès au service d'une égérie bien à lui. "Parmi les animaux populaires sur le web, j'avais le choix entre les lolcats et les pandas, c'est eux qui ont gagné", sourit-il. Baptisé Jean-Michel "pour le côté franchouillard, vraiment typiquement français" du prénom, sa grosse boule de poil commence ses aventures il y a un peu plus de quatre ans.

Tee-shirts, tasses, coques de téléphone… Corentin imagine plus de 200 visuels pour faire rire. Après un premier succès grâce à "Je peux pas, j'ai panda aquatique", le jeune homme sent que le phénomène prend. "Cela fait deux ans que je vis de ça", raconte-t-il. Du "pandabe" à la tasse "j'ai fait pipi dans ton thé", les bêtises de Jean-Michel Panda sont aujourd'hui vendues un peu partout en France et même à l'étranger.

De ces histoires mignonnes et rigolotes, Corentin en fait une petite entreprise qui a par exemple à Noël enregistré plus de 100 commandes par jour. "Cela représente une augmentation de 30% par rapport à l'an dernier". Prochain objectif : embaucher une nouvelle personne d'ici un an. Et développer encore sa gamme avec des peluches, des objets de déco et pourquoi pas même… des caleçons.

Pratique. Vente en ligne en cliquant ici.

