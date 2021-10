Sexisme, violence … c'est ce vendredi, la « journée internationale contre les violences faites aux femmes ». le préfet de l’Orne et la Procureurdela Républiqued’Alençonsont à L’Aigle ! Ils visitent une expo et un centre d’hébergement et de réinsertion sociale. Ce soir un défilé « contre les violences faites aux femmes » partira dès 18h, du tribunal d’Alençon, jusqu’à la halle aux Toiles où une soirée d'échanges, de lecture et de musique est organisée…