Le-Havre. Football (Ligue 2, 20e journée) : Le Havre rate le coche à Auxerre

Le match

Quand, à la 54e minute, Assifuah est sorti sur blessure, on s'est demandé comment le HAC (Seine-Maritime), déjà privé de Ferhat, meilleur passeur de Ligue 2, suspendu, allait bien pouvoir trouver la faille dans la défense auxerroise. Mais Gory, très peu utilisé depuis le début de saison, s'est chargé d'apporter la réponse. Quatorze minutes après avoir remplacé Assifuah, le jeune attaquant havrais a réussi à débloquer un match très fermé, en surprenant d'une frappe soudaine la vigilance d'un Boucher pas exempt de tout reproche (0-1, 68e). Très peu inquiété jusque-là, le HAC pensait tenir son cinquième succès de la saison à l'extérieur. D'autant que Balijon, venu remplacer au pied levé Thuram, blessé à une cuisse et indisponible pour encore au moins un mois, se montrait solide dans ses cages.

Un penalty qui laissera des regrets

Mais à six minutes de la fin, Phillippoteaux poussait Fontaine à la faute dans la surface. Pape Sané transformait le penalty (1-1, 84e), permettant ainsi à l'AJA d'arracher un nul qui laissera des regrets aux Ciel et Marine. Après ce premier match de la phase retour, le HAC se retrouve en cinquième position, à deux points d'un trio composé de Nîmes (un match en moins), l'AC Ajaccio et le Paris FC, son prochain adversaire le mardi 16 janvier 2018 au Stade Océane. Précisons que le HAC pourrait chuter à la 6e place en cas de victoire de Lorient face au Gazelec Ajaccio ce samedi 13 janvier 2018.

Les buts

68e : Lekhal sert Gory, dont la frappe puissante surprend Boucher, loin d'être irréprochable. L'attaquant havrais signe son premier but de la saison, le troisième de sa carrière.

Auxerre - HAC : 0-1

84e : P. Sané transforme le penalty accordé pour une faute de Fontaine sur Phillippoteaux.

Auxerre - HAC : 1-1

La fiche

Arbitre : M. Gaillouste. Spectateurs : 4 701

Buts Auxerre : P. Sané (85e, s.p.) ; HAC : Gory (68e)

Avertissements Auxerre : Obraniak (31e) ; HAC : Coulibaly (61e)

AUXERRE : Boucher - Arcus, Tacalfred, A. Ba, Polomat – B. Touré (Sakhi, 76e), Adéoti (c), Obraniak (P. Sané, 74e) – Barreto (Sangaré, 85e), M. Yattara, Philippoteaux. Ent : Pablo Correa

HAC : Balijon – Coulibaly, Moukoudi, Bain, Camara – Youga (Guitane, 75e), Lekhal – Assifuah (Gory, 54e), Fontaine, Bonnet (c) – Mateta. Ent : Oswald Tanchot

