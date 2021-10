Le département accueille des internes en médecine

Opération « séduction » : une vingtaine de nouveaux internes en médecine, invités à dîner, hier soir à l’Hôtel du Département, par le Conseil Général : ils sont en stage pour 6 mois dans l’Orne et certains réalisent leur internat dans les hôpitaux d’Alençon, Argentan et Flers et d’autres effectuent leur stage en médecine libérale à L’Aigle, Domfront, Messei, Le Sap, Saint-Germain-du-Corbéis et Passais-la-Conception.



Des coffrets « Orne box 61 » permettant de profiter d’une offre culturelle, sportive, gastronomique et touristique … leur a été offert … geste de bienvenue en espérant qu’ils s’installent plus tard dans l’Orne … réduisant d’autant la désertification médicale.