Hors Normandie. L'horoscope signe par signe de ce dimanche 14 janvier

Bélier

Vous savez être un brillant agent de renseignement. Loin des luttes d'influence, vous aimez prendre des risques au service de la vérité et de la justice.

Taureau

Méfiez-vous et grâce à votre intuition, de la musique éraillée qui accompagne les coups tordus.

Gémeaux

De bonnes volontés, vous avez du mal à supporter d'être pris en otage dans des règlements de compte familiaux. Que faire ? Strictement rien.

Cancer

C'est un peu la tempête dans votre vie. Des rafales à plus de 150 km/h. il n'y a plus de lumière et vous perdez votre énergie. Votre arc-en-ciel arrive et un rendez-vous avec l'amour.

Lion

Vous vous attelez à un chef-d'œuvre en péril. Difficile de passer de la troisième à la première division. Vous êtes aimanté par la passion. Votre instinct et votre clairvoyance vous protègent.

Vierge

Parfois vous passez pour quelqu'un de renfrogné. Un vieux lion qui rugit devant les spectacles désolants. Ce qui vous pousserait à devenir singulièrement égoïste.

Balance

Certaines rencontres suscitent en vous un sentiment de bonheur intense. Des liens très forts se créent. Même si parfois ça vous fait peur, c'est ainsi.

Scorpion

Vous êtes toujours flattée d'être considéré comme quelqu'un de drôle. À chaque éclat de rire, vous êtes absolument comblée.

Sagittaire

Journée durant laquelle vous désirerez voler de vos propres ailes. Vous êtes insatiable. Vous êtes déterminé à faire ce que vous désirez à fond et parfaitement.

Capricorne

Vous avez en horreur les idées reçues. D'être considéré pour ce que vous n'êtes pas. Côté cœur cependant tout va bien, c'est facile ou presque.

Verseau

Parfois vous êtes prêts à vous sacrifier pour l'intérêt familial. Croyez-vous que ce soit bien sérieux ? pourtant vous aimez les défis. L'amour vous fait peur ? lancez-vous !

Poissons

Rien n'est jamais acquis. Vous êtes toujours en pleine recherche et le travail, toujours le travail. Rien ne vous persuade de stopper. Vous savez quel est le sens de votre vocation.