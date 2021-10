Le groupe de Jim Morrison fera de nouveau l'actualité prochainement avec "L.A . Woman", le sixième et dernier album de "The Doors" sorti en 1971. Il sera réédité en janvier et sur cette nouvelle version, sera ajouté un tout nouveau titre intitulé "She Smells So Nice" et dont personne ne soupçonnait visiblement l'existence. Voici un extrait.