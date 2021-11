Vendredi 1er octobre 2010, cela fera un an que l'aéroport Cherbourg-Maupertus a été repris par un groupe privé. Et le bilan est plutôt positif puisque le nombre de vols et de passagers a augmenté. Lavallin, la société canadienne en charge de l'aéroport, espère encore amplifier le trafic.



