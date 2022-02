Caen. Bien-être : ce qu'il faut savoir avant d'acheter un nouveau matelas

En dehors de la technologie "classique" du matelas à ressort, il existe également des matelas en mousse et d'autres hybrides. Parmi chaque classe se trouve énormément de choix différents, variants entre l'épaisseur, la fermeté ou le moelleux du matelas. "Il faut réussir à trouver la bonne équation entre confort et fermeté. Cela dépend de chacun, de chaque physionomie, de l'âge, des douleurs physiques, etc", explique Carole Morand, gérante du magasin Grand Litier à Caen (Calvados).

Généralement, on va davantage rechercher un matelas ferme quand on est jeune, et de plus en plus se tourner vers un matelas plus moelleux en vieillissant : "il faut plus de moelleux avec l'âge. On a moins de muscles, davantage de douleurs, éventuellement de l'arthrose", confirme la conseillère literie du magasin.

Une heure de sommeil en moins tous les dix ans

"Tous les dix ans on dort une heure de moins, c'est physiologique. Donc on devient de plus en plus attentif au confort", confie Carole Morand. Cette diminution du sommeil va de pair avec les statistiques de remplacement des matelas, qui sont changés environ tous les dix ans, en fonction de l'usage et de la qualité du produit. Pour Carole Morand, il est difficile de donner des conseils généraux quant à l'achat d'un nouveau matelas. "Il faut essayer les matelas. Si vous hésitez, on dit au client : restez une demi-heure, et faites la sieste !"

L'achat de matelas sur internet peut poser problème en termes de conseils spécifiques et d'essayage, "quand on n'a pas de problèmes de sommeil et un petit budget, pourquoi pas", confie la gérante de Grand Litier.

A chacun et à chaque âge son sommeil