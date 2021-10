Linda Ellia expose son combat au Mémorial de Caen

Alors que sa fille doit lire l’ouvrage au lycée, l’artiste se rend compte qu’elle a un “litige à régler”avec le fürher. Son premier réflexe est d’arracher des pages, son deuxième, de les recouvrir pour “faire taire les mots d’Hitler”. Linda Ellia décide ensuite de faire participer la population, et envoie des pages dans le monde entier. “Les dessins, les peinture, les collages et toutes les transformations subies par le texte pallient le manque de mots face à l’indicible” préface Simone Veil, symbole du martyr juif pour l’artiste. En parcourant l’exposition, on découvre des œuvres éclectiques et profondément évocatrices. “Un croisement entre l’histoire, la mémoire et le travail artistique “.

Pratique. Jusqu’au 31 décembre au Mémorial de Caen. Tél. 02 31 06 45 45.