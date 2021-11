"Déjà lors de la campagne je ne me sentais pas en phase avec mes acolytes de l'Orne et de la Manche, qui axaient principalement leur discours sur l'insécurité et l'immigration. Pour ma part, j'avais davantage axé ma campagne sur les agriculteurs et la reconstruction du CHU de Caen", indique l'ex-candidate. Fini la politique, donc, pour Valérie Dupont qui ajoute "si on voulait me situer, je me sens davantage démocrate chrétienne".

