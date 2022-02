Caen. Sport : ce qui vous attend à Caen en 2018

Parmi les bonnes résolutions de janvier, il y a peut-être celle de faire du sport mais aussi celle d'assister à des matchs et événements sportifs. Voici une petite liste non-exhaustive des rencontres de 2018 à Caen (Calvados) et dans l'agglomération.

Reprise du championnat de Ligue 1

Samedi 13 janvier, le Stade Malherbe de Caen, 12e au classement affronte Lille, 19e, à domicile. Un match qui permettrait aux Malherbistes de repartir du bon pied pour la deuxième partie du championnat. Coup d'envoi à 20h.

Meeting d'athlétisme de Mondeville

Samedi 3 février à partir de 19h à la halle d'Ornano. Deux grands champions seront présents. Christophe Lemaître, médaillé de bronze des Jeux olympiques de Rio 2016 sur le 200 mètres et champion de France sur le 60 mètres en 2017. Et Pascal Martinot Lagarde, parrain de l'édition 2017 du Meeting d'Athlétisme d'Hérouville-Saint-Clair. Il s'engagera sur le 110 mètres haies.

Christophe Lemaitre sera présent au meeting de Mondeville. - Dorine Goth

Les Foulées de Bayeux

Rendez-vous dimanche 18 mars pour la 34e édition. Onze courses sont prévues entre 12h et 15h30 avec notamment les 10 km et le semi-marathon. Les inscriptions en ligne sont d'ores et déjà ouvertes.

Les Foulées de Bayeux reviennent le dimanche 18 mars. - Frédéric Oblin

Les Courants de la liberté

Du vendredi 8 au dimanche 10 juin. Cette année, nouveauté, le 10 km Crédit Agricole Normandie devient un parcours 100% urbain. Départ et arrivée depuis la zone de la Prairie-Parc Expo. Les inscriptions sont ouvertes depuis le 8 novembre.

La Rochambelle est l'une des courses mythiques des Courants de la liberté. - Maxens GORREGUES

Open de tennis de Deauville-Trouville

Qui pour succéder à Roberto Bautista-Agut du mercredi 13 au samedi 16 juin ? Si les têtes d'affiche ne sont pas encore connues, Michaël Lliodra, lui, sera bien présent, puisqu'il est le nouveau directeur du tournoi !