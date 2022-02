Caen. Bien-être : comment reprendre le sport en douceur après un long arrêt ?

Après une longue période sans sport, la reprise est une période délicate. "On déborde d'enthousiasme après les fêtes, mais en faire trop brusquement risque de faire chuter la motivation", conseille Jérémy Vastel, coach sportif et responsable de la salle l'Orange bleue à Mondeville (Calvados). "C'est essentiel de progresser crescendo et de ne pas se mettre la barre trop haut, trop vite", poursuit-il. La motivation est la clef de la reprise de l'activité physique, mais elle est en effet délicate à gérer. "Il est important de se poser la bonne question : pourquoi je viens à la salle de sport ? Il ne faut pas que ce soit : je viens car il faut. Il faut que ce soit un plaisir et non pas une contrainte", encourage l'éducateur sportif.

Sommeil, récupération et nourriture

Courir régulièrement, passer les portes d'une salle de sport ou encore se déplacer à vélo sont autant d'éléments importants. Mais il en existe d'autres. "Faire attention à son sommeil, à la récupération et à son alimentation, c'est 80% du travail", confie le coach sportif de l'Orange bleue. Venir demander des conseils auprès d'un éducateur sportif peut s'avérer très utile : "on peut mettre en place un programme personnalisé pour chacun en fonction des capacités actuelles et des objectifs", précise-t-il. "Souvent le plus difficile au début en salle, c'est qu'on n'est pas à l'aise avec les machines, avec les autres", reconnaît Jérémy Vastel. "Il ne faut pas tomber dans le piège de se comparer aux autres. C'est pour cela que nous allons mettre en place des cours collectifs", ajoute le coach.

Les salles de sport s'attendent à voir l'affluence gonfler et à faire salle comble après les fêtes de fin d'année. Les pratiques sportives telles que la randonnée, la marche nordique, le longe-côte ou le vélo permettent également de combiner plein-air et activité sportive.

