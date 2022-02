Saint-Romain-de-Colbosc. Seine-Maritime : on recherche des mannequins pour un défilé de vêtements recyclés

La 3e édition de Grosmenil dans tous ses états se déroulera les 12 et 13 mai 2018 à Saint-Romain-de-Colbosc. Il s'agit d'un concept dont la vocation est de mettre l'art et le jardin à l'honneur avec un message de sensibilisation à l'environnement. Nouveauté de l'année 2018 : un défilé de mode. Les vêtements seront réalisés par trois classes du collège de Saint-Romain-de-Colbosc, aidés par Céline Bertois, une artiste styliste et les professeurs d'arts plastiques. Ils vont produire une collection de modèles et accessoires issus d'objets de récupération. Écoutez Nathalie Dupas, responsable des relations culturelles à Caux Estuaire :

Caux Estuaire recherche des mannequins pour un défilé de mode. Impossible de lire le son.

Mettre en valeur le travail des collégiens

Pour porter ces vêtements lors du défilé, Caux Estuaire recherche une cinquantaine de mannequins. Tous les profils sont les bienvenus : enfants, adolescents et adultes. Il faut bien sûr être à l'aise devant un public et pouvoir se rendre disponible sur quelques dates : les essayages le 14 mars 2018 à 16h, la 1re répétition le 18 avril 2018 à 16h, la 2e répétition le 10 mai 2018 de 18h à 20h et les défilés les 12 et 13 mai 2018.

Les mannequins bénévoles sont invités à remplir le formulaire d'inscription disponible sur le site de Caux Estuaire et le renvoyer avant le 15 janvier 2018.

