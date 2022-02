Hors Normandie. Stationnement, prix du timbre, Smic etc. : ce qui change au 1er janvier 2018

À chaque nouvelle année son lot de changements en France. 2018 n'échappe pas à la règle. Dès le 1er janvier. Focus sur les mesures principales.

Stationnement payant

Au revoir les amendes pour infraction au stationnement payant. Bonjour le forfait de post-stationnement. À partir du 1er janvier 2018, les villes fixent elles-mêmes le montant de leurs contraventions, contre 17€ aujourd'hui pour tous.

Le montant varie donc d'une commune à l'autre. Attention le portefeuille !

SMIC

Le salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) est revalorisé de 1,24 %, soit 1 498,47 € bruts mensuels sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires.

Prix du timbre

Au 1er janvier 2018, le prix du timbre vert passe à 0,80€ contre 0,73 € actuellement. Celui du timbre rouge est porté à 0,95 €, contre 0,85 € aujourd'hui.

Vaccins

Coqueluche, rougeole-oreillons-rubéole, hépatite B, bactérie Haemophilus influenzae, pneumocoque et méningocoque C. Il s'agit des huit nouveaux vaccins obligatoires. Il complète la liste où se trouvait déjà la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite.

Plafond de la sécurité sociale

1,28 %. C'est la revalorisation du plafond 2018 de la sécurité sociale par rapport à 2017. Celui-ci permet le calcul de certaines cotisations et prestations sociales.

Permis de conduire

Les notions élémentaires de premiers secours font leur entrée dans l'examen du permis de conduire des catégories B et B1.

Soins funéraires

Les soins visant à la conservation des corps sont ouverts aux défunts, malades du sida et d'une hépatite virale à compter du 1er janvier 2018.

