Basket (N1F) : Ifs s'envole à Thouars, Mondeville bon pour les regrets

Le score à la mi-temps (21-34) ne laissait pas présager de pareilles envolées, mais la suite n'a été qu'une montée en puissance permanente des Ifoises. "On a super bien défendu et on a bien bloqué le rebond offensif, ce qui nous a laissé beaucoup de deuxièmes chances au tir, explique Michaël Déjardin. C'était très bien tactiquement. Offensivement, tout le monde a marqué et à tous les postes. On a bien alterné." Les partenaires de Julie Villain (23 points) doivent impérativement confirmer samedi 26 novembre contre Feytiat, avant-dernier.

Plus dur pour Mondeville

A l'inverse d'Ifs, le centre de formation de Mondeville était bon pour les regrets après cette neuvième journée de championnat (65-71 contre La Couronne). Les jeunes mondevillaises ont fini le match en boulet de canon (30 points marqués dans le dernier quart-temps) mais n'ont pu refaire la totalité du retard accumulé lors des trente minutes précédentes. Elles sont dixièmes du classement (sur douze) avant de se rendre chez le leader palois, où la mission s'annonce impossible.