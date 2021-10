Basket : Mondeville rate la belle affaire contre Lyon

Opposées à un promu, dernier du classement de Ligue féminine avant la rencontre, les Mondevillaises n'ont jamais semblé en mesure de l'emporter. " Dès le début du match, on n'était pas dedans", reconnaît leur meneuse Ingrid Tanqueray. L'USOM a tenu un quart-temps, pourtant (15-15, 10'), avant de céder sous les assauts adverses. En même pas cinq minutes, les Normandes ont encaissé un 16-0 quasiment fatal (19-36, 16').

A la mi-temps, elles avaient déjà concédé 43 points. Pour une équipe qui mise tout sur la défense, c'était évidemment beaucoup trop. "La première mi-temps est catastrophique", juge d'ailleurs Ingrid Tanqueray. A l'inverse, Lyon n'était pas loin de marcher sur l'eau, affichant notamment une adresse au tir assez impressionnante. Les coéquipières de Julie Legoupil, ancienne mondevillaise, poursuivirent sur leur lancée dans le troisième quart-temps, jusqu'à compter 19 points d'avance (42-61, 28').

Mondeville était assommé et sa légère réaction d'orgueil (52-64, 34') ne fut pas suffisante pour raviver l'espoir. En cette neuvième journée de championnat, les Lyonnaises étaient tout simplement plus fortes. " On était fatiguées physiquement et un peu mentalement, estime l'entraîneur mondevillais Hervé Coudray. On n'avait pas non plus l'adresse, mais tout est lié. Notre style, c'est courir, défendre et être agressif. Quand vous avez moins de jus, c'est difficile de jouer comme ça. Peut-être qu'on a payé les déplacements à Moscou et Aix et les efforts fournis contre Ramla. On n'a pas fait le match qu'on attendait." Mondeville, désormais sixième, rate l'occasion de revenir à égalité avec Basket Landes et Bourges, respectivement troisième et quatrième, au classement.

C'est le principal regret d'Hervé Coudray : " On aurait pu être vraiment très bien classé. C'est un peu difficile à accepter." Pas de match européen au programme des Mondevillaises cette semaine, mais un gros déplacement à Bourges, samedi 26 novembre. "On va essayer de faire un petit exploit", annonce Ingrid Tanqueray.