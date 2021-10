Guichets SNCF à Cherbourg : bientôt des restrictions d'horaires

Les syndicats CGT et CFDT Cheminot haussent le ton à Cherbourg. En cause : des restrictions d'horaires prévus aux guichets de la gare de la ville.

A partir du 1er janvier 2012, les guichets pourraient ouvrir plus tard le matin et fermer plus tôt le soir. Une logique voulue par la SNCF qui espère ainsi augmenter les ventes de billets via les bornes automatiques.

Bonus AUDIO / Mais pour François Pouillaute, délégué CGT Cheminot, cette initiative va surtout pénaliser les usagers et les personnels SNCF...