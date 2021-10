Intouchables à la hauteur de Rabbi Jacob

La comédie emmenée par Omar Sy et François Cluzet se classe désormais 31e, parmi les plus grands succès français du box-office hexagonal, derrière Les Aventures de Rabbi Jacob (7,29) et avant Jean de Florette(7,22).

Phénomène cinématographique de cette fin d'année, Intouchables devrait logiquement prendre la tête du classement des films les plus vus en 2011. Il ne lui manque que 863.771 entrées avant de passer devant Rien à déclarer de et avec Dany Boon. Les grosses machines de cette fin d'année, comme Twilight, chapitre 4 : Révélation - Partie 1 ou Le Chat potté, ne devraient pas assombrir le bel avenir de la réalisation du duo Olivier Nakache-Eric Toledano.

Selon Gaumont, le film a attiré près d'1,98 million de spectateurs dans 655 salles du 16 au 20 novembre. Intouchables affiche un repli de 24% de sa fréquentation par rapport à la période du 9 au 13 novembre derniers. Le long métrage était projeté sur 603 écrans à cette époque.