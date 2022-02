Ciné spectacle. Avec un ciné-spectacle, le cinéma LUX prolonge la magie de Noël

Moment magique qui prolonge Noël au cinéma LUX vendredi 5 janvier 2018. Monsieur Mandarine vous entraîne dans un univers farfelu où se mêlent des chansons de toutes sortes : à histoires, sans paroles, à gestes… Un spectacle interactif et drôle qui continue de faire rêver petits et grands. Petit piano, accordéon, percussions apporteront à ce moment toute la gaieté pour que le jeune public puisse être à la fois spectateur et acteur.

Le film Le vent dans les roseaux

Pour que cet après soit magique et inoubliable, les enfants pourront déguster un goûter avant la projection du film d'animation Le vent dans les roseaux. La chouette du cinéma les entraînera à travers cinq courts-métrages sur le thème de la liberté et dans un univers musical et coloré. Un après-midi enchanteur.

Pratique. Vendredi 5 janvier à 14h15 au cinéma LUX. Tarif 10 €. Réservation conseillée au 02 31 82 29 87.

