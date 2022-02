Bacqueville-en-Caux. Un motard grièvement blessé près de Dieppe

L'accident s'est produit rue du docteur Bourdon à Bacqueville-en-Caux (près de Dieppe en Seine-Maritime) samedi 23 décembre 2017 vers 2h15. Une moto est seule en cause. Son pilote en a perdu le contrôle. Le conducteur du deux-roues a été grièvement blessé. Il a été transporté par le Smur vers l'hôpital de Dieppe. L'accident aura nécessité l'intervention de six sapeurs-pompiers et deux engins de secours.

