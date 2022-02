Caen. Le Père Noël émerveille les enfants à proximité de Caen

Impossible de le rater dans le centre commercial Mondeville 2, près de Caen (Calvados). Tout vêtu de rouge et de blanc, une barbe et un bonnet, le Père Noël a posé sa hotte avant sa grande tournée des cadeaux.

"Bonjour Père Noël", lance Lina tout intimidée. Une phrase que le grand monsieur barbu entend plusieurs fois par jour depuis près de 30 ans. "Quand je travaillais à la Poste, je m'occupais déjà du Noël du personnel avec les enfants, j'offrais les cadeaux", explique Jacques qui a tenu à garder l'anonymat pour ne pas "briser la magie du moment".

"Une jolie fable"

Depuis quatre ans, il est celui qui émerveille les yeux des enfants à Mondeville 2. "C'est une sorte de vocation. Voir les regards surpris, la magie dans les yeux des plus jeunes, je ne m'en lasse pas. Ça provoque une grande satisfaction de faire plaisir aux enfants et même aux parents qui adorent cette période". Et il faut composer avec les attitudes de chacun. "Entre deux et quatre ans, les enfants sont plus sensibles et ne veulent pas m'approcher. Mais généralement ils ne veulent pas me quitter et ils me disent qu'ils m'aiment", sourit Jacques qui n'est pas dupe et sait que la distribution de cadeaux joue beaucoup. "Passé 60 ans, les enfants n'ont plus peur" plaisante-t-il.

Avec sa voix gutturale et sa vraie barbe blanche, endosser le rôle du personnage le plus aimé de cette période est assez facile pour cet homme de 68 ans mais pas dans sa famille. "Il est hors de question que ça soit moi le Père Noël le soir du réveillon. Ils me reconnaîtraient. Le Père Noël est une jolie fable mais il ne faut pas prendre les enfants pour des idiots", explique-t-il en prenant la petite Lina dans ses bras.

