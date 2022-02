Hors Normandie. 5 signes profitent d'un lundi favorable dans l'horoscope de ce lundi 18 décembre

Bélier

Vous n'avez désormais plus peur d'être vous-même et d'afficher vos désirs, vos tendances et aspirations. Vous avez revêtu l'Homme nouveau. Vous vous êtes enfin consolé de vos contradictions.

Taureau

Vous vous sentez de plus en plus exaspéré par les incivilités diverses et variées ; vous ne pouvez plus supporter la sauvagerie ordinaire. Ce n'est pourtant pas l'ouverture d'esprit qui vous manque.

Gémeaux

Vous avez peur dans le fond de transmettre le lourd fardeau que vous traînez et semblez tirer depuis des générations. Il n'y a pas de superstitions se transmettant dans les gènes. Un peu de sérieux !

Cancer

Journée agréable avec la désinvolture que vous appréciez tant parfois. Ne rien faire, aller au hasard… flâner vers tous les possibles.

Lion

Cessez d'être anxieux sans raison. Les astres vous font bénéficier d'une immunité. En toute impunité continuez à voyager durant cette journée sans ombre ni fantôme.

Vierge

Vous aurez à cœur de booster votre quotidien. Ce n'est pas l'imagination qui vous manque. Le rythme est dense, il y a toujours un challenge à remporter. Quelle force.

Balance

Vous encouragerez votre entourage à être un peu plus tolérant sans pour autant tout accepter. Vous contribuez à illuminer l'existence. Il y a de la place pour tout le monde.

Scorpion

Vous aimeriez bien regarder un peu au-dessus de la ligne d'horizon. Un développement spirituel, non pas une crise mystique mais une voie vers la réalisation personnelle.

Sagittaire

Vous rechercherez quelques instants pour vous instruire, lire, vous cultiver tout simplement. Vous tentez de trouver des saveurs différentes dans les expériences d'autrui.

Capricorne

Le poids des mensonges n'est pas à négliger. Faire confiance ensuite n'est pas une mince affaire. Les pardons et les réconciliations revêtiront une véritable épreuve de fond.

Verseau

Vous donnez aux mélancoliques le gout de vivre. C'est un art, une vocation. Vous êtes l'ami aux yeux espiègles auprès duquel il fait bon séjourner.

Poissons

Il faut profiter de la vie en tenant compte des autres. Un antidote à la grisaille des jours : le partage toujours plein d'espoir même si tout passe, tout lasse, tout glace.