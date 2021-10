Trisomie 21: Parlons en !

Depuis sa création en 1981, la fédération Trisomie 21 France s'est fixé un objectif prioritaire, celui de donner à la personne porteuse de trisomie 21 « les moyens de son autonomie, seule manière de lui permettre d’aborder et d’intégrer la société avec une véritable chance d’y réussir sa vie » et lui permettre d'obtenir «la reconnaissance en tant que personne à part entière, et la légitimité à bénéficier des mêmes droits sociaux et éducatifs que tout un chacun». Un combat porté aujourd'hui par 63 associations départementales et qui portes ses fruits avec « une intégration de plus en plus manifeste des personnes porteuses de Trisomie ,en parallèle à une compréhension et une acceptation du public en nette amélioration »

Dans la région, l'association départementale Geist 21 Trisomie Manche crée le 22 janvier 2002 à Saint-Lô, grâce au regroupement de quelques parents d’enfants trisomiques 21 et de quelques professionnels (professeurs des écoles spécialisés, orthophoniste), s'inscrit totalement dans le combat mené par la fédération nationale. Non seulement, elle s'y inscrit mais elle en est surtout l'une des chefs de file avec la création de dispositifs innovants pour l'intégration dans la société des personnes porteuses du syndrome de Down.

Exemple: le SAISMO 21 ou « Service Agir pour l'insertion Socioprofessionnelle en Milieu Ordinaire en faveur de personnes porteuses de Trisomie 21 ». qui en quelques années aura permis à plusieurs jeunes manchois porteur de la trisomie de s'insérer en milieu ordinaire.

Écoutez notre entretien complet avec Joël Prud'homme, le président de l'association GEIST 21....

Pour plus d'informations:

http://www.trisomie21-france.org

http://trisomie21-manche.fr/

Notez par ailleurs qu'a l'occasion de cette journée nationale de la trisomie 21, l'association proposera dimanche 20 Novembre à Hauteville sur Mer, la diffusion d'un film sur le sujet suivi d'un débat sur le sujet.