Alençon. Sécurité routière : les six priorités dans l'Orne

Alors que le Premier Ministre devrait annoncer en janvier 2018 la limitation à 80km/h de la vitesse sur les routes à double sens de circulation, la préfecture de l'Orne a réuni jeudi 14 décembre 2017 : gendarmes, policiers, conseil départemental, maires, éducation nationale…

26 morts en 2016

26 personnes ont perdu la vie en 2016 sur les routes de l'Orne. 225 y ont été blessées. Il s'agissait lors de ce Comité de pilotage, de définir les priorités départementales en matière de sécurité routière, pour la période 2018/2022.

6 priorités pour 5 ans

Six enjeux prioritaires ont été définis : les jeunes usagers de la route, les seniors, l'alcool et les stupéfiants, la vitesse, les distracteurs de conduite (comme le téléphone et le GPS) mais aussi les risques routiers au travail.

En présence du Conseil National de la sécurité routière

Participait à la réunion, Yves Goasdoué, maire de Flers mais aussi président du Conseil National de la Sécurité Routière. Une présence, pour "voir si les orientations nationales sont en phase avec les préoccupations sur le terrain" :

