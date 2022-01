Caen. Des rafales enregistrées à plus de 110 km/h sur le Cotentin et au Havre

Vers 6h30, jeudi 14 décembre 2017, Météo France a fait passer la vigilante orange aux vents violents dans la Manche, à jaune. Il en est de même pour la Seine-Maritime. Le vent a largement faibli vers 3h du matin, après de fortes rafales dans la soirée, essentiellement sur le Cotentin et le littoral seinomarin. L'alerte jaune devrait être maintenue jusqu'en fin d'après-midi.

Le littoral touché

Le vent a ainsi soufflé jusqu'à 113 km/h à Longueville et Goneville dans la Manche, et 110 km/h à Gatteville et Gouville. Aux alentours de minuit, une pointe de vent à 111 km/h a été enregistrée au Havre. Dans le Bessin et le bocage virois (Calvados), des rafales de vent on atteint les 80 km/h.

Dans la Manche, les pompiers sont intervenus une quinzaine de fois, essentiellement pour des branches arrachées, des objets menaçants de tomber ou des fils électriques.

Cherbourg/Maupertus (50), FR 13/12/2017 23:00 - tempête rafales 111 km/h de l'ouest https://t.co/IoHju6Sx2Z — MA Basse-Normandie (@meteoalerte_bno) 13 décembre 2017

