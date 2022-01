Caen. Le Mag en mode 2.0 à Caen

L'objectif de Google, offrir aux Français un accès au numérique. Le moyen, un tour de France des formations numériques au cours duquel la marque offre aux particuliers la possibilité de découvrir différents outils pour apprendre à maîtriser le 2.0. Amandine Guay, responsable des programmes de formation et du tour de France que mène Google France.

Chacune de ces démonstrations ou formations est menée par des "Coachs Google". En tant qu'experts des outils numériques, ils répondent aux questions les plus simples et les plus techniques qu'elles viennent des particuliers ou des professionnels. L'un d'entre eux, Luc, a répondu à nos questions

Ce tour de France, Google l'a imaginé en collaboration avec les acteurs locaux de la filière numérique. Parmi ces acteurs, nous avons pu rencontrer Olivier Cotinat, Serial-entrepreneur originaire de Caen. Il est également professeur d'innovation et d'entrepreneuriat à Centrale Paris, l'Essec et Berkeley (USA).

Autre collaboration, celle des collectivités locales et des chambres consulaires. La Chambre de commerce et d'industrie de Caen a par exemple pris part à l'organisation de l'événement. Yoann Le Souquet, manager de projets numériques et innovation au sein de la CCI a pris quelques minutes pour nous répondre.

Enfin dernière rencontre de la matinée, nous avons fait connaissance avec l'association E-mma et sa présidente, Dipty Chander. Présente aussi sur ce tour de France Google, l'association veut promouvoir la mixité dans les filières technologiques.

