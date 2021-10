Un job-dating pour l'emploi des personnes handicapées à Alençon

Le taux de demandeurs d’emplois handicapés atteint les 14 % dans l’ Orne. Mardi, dans le cadre de la semaine de l’emploi pour les handicapés, un job-dating pour tenter de décrocher un emploi était organisé à Alençon. 7 entreprises étaient présentes, une quarantaine de personnes handicapées en recherche d’emploi avaient fait le déplacement. En Basse-Normandie : un « handicapé sans emploi » met 1 fois ½ plus de temps qu’un valide, à retrouver du travail et Le film « Intouchables », avec Omar Sy et François Cluzet, sur le handicap qui vient de passer le cap des 5 millions d’entrées ne devrait rien y changer !