Rouen. Basket : le Rouen Métropole Basket frappe un grand coup à Quimper

La grande remontée est lancée du coté des joueurs du Rouen Métropole Basket ! Ils ont remporté une nouvelle victoire le samedi 9 décembre 2017 sur le parquet de Quimper, lors d'un match comptant pour la 8ème journée du championnat de Pro B.

Un match indécis

Après un premier quart-temps bien maitrisé avec un avantage de deux points au compteur (23-21), les Rouennais sont passés complètement à coté du deuxième quart et sont rentrés au vestiaire sur un score de 47-34 en faveur des locaux. Au retour de la pause, les joueurs d'Alexandre Menard ont remonté progressivement et n'étaient plus menés que de neuf points à la fin du troisièmè quart-temps. C'est après cinq minutes de jeu dans le dernier acte que les Normands ont pris l'avantage pour ne plus jamais le lâcher et repartir de Bretagne avec la victoire.

Avec cette nouvelle victoire, la quatrième de la saison, les joueurs du RMB stabilisent leur bilan à quatre victoires pour quatre défaites et remontent encore d'une place au classement (10ème).

Prochain rendez-vous vendredi 15 décembre 2017 avec un déplacement à Charleville-Mézières pour le compte de la 12ème journée de Pro B.

