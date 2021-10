Les Lyonnais, le nouveau film policier d'Olivier Marchal

Découvrez sur tendanceouest.com le résumé du film "Les Lyonnais" d'Olivier Marchal et la bande annonce "officielle":



De sa jeunesse passée dans la misère d'un camp de gitans, Edmond VIDAL, dit MOMON, a retenu le sens de la famille, une loyauté sans faille, et la fierté de ses origines.

Il a surtout conservé l'amitié de Serge SUTTEL.

L'ami d'enfance avec qui il a découvert la prison à cause d'un stupide vol de cerises.

Avec lui, inexorablement il a plongé dans le Grand Banditisme, et connu l'apogée du GANG DES LYONNAIS, l'équipe qu'ils ont formée ensemble et qui a fait d'eux les plus célèbres braqueurs du début des années soixante dix.



Leur irrésistible ascension prend fin en 1974, lors d'une arrestation spectaculaire.

Aujourd'hui à l'approche de la soixantaine, MOMON tente d'oublier cette période de sa vie.

Sa rédemption, il l'a trouvée en se retirant des “affaires". En prenant soin de JANOU, son épouse, qui a tant souffert à l'époque et de ses enfants et petits enfants, tous respectueux, devant cet homme aux valeurs simples et universelles, lucide et pétri d'humanité.



A l'inverse de Serge SUTTEL, qui malgré le temps n'a rien renié de son itinéraire...