Caen. Lorànt Deutsch à Caen : "J'ai aimé me dire normand"

D'abord connu du grand public comme acteur et comédien, Lorànt Deutsch l'est désormais davantage pour ses livres et réalisations autour de l'Histoire de France et de la ville de Paris. "Je me considère comme un conteur, un colporteur d'histoires. J'ai la sensation de faire la même chose sur scène ou avec une plume quand j'écris un livre", déclare l'auteur de Métronome, vendu à plus de 500 000 exemplaires. Son livre Hexagone, publié en 2013, présente l'Histoire de France au rythme de ses voies de communication. "J'écris mes livres avec mes pieds, à partir de ce que je vois autour de moi. L'Histoire entre par effraction dans mon quotidien".

L'idée du livre lui est venue alors qu'il sillonnait les routes de France pour des tournées théâtrales : "En passant un an et demi sur les routes du pays, j'ai été confronté à la richesse de l'Histoire en chaque lieu". Dans la suite du livre, une série documentaire a été réalisée pour France 5, et est sorti en DVD en fin d'année.

"Je joue dans une seule équipe : l'Histoire"

Critiqué dans son approche historique et au cœur de plusieurs polémiques, l'auteur-comédien reconnaît que sa façon de présenter l'Histoire peut déranger. "On m'a identifié comme historien mais je n'en ai pas la formation, je suis simplement un passionné. A la différence des historiens je ne fais pas d'hypothèses. Pour moi l'Histoire c'est des histoires. Je cherche à aider les gens à ouvrir des livres. Je cherche à faire aimer l'Histoire. Je joue pour une seule équipe : l'Histoire". Les opinions politiques de Lorànt Deutsch, parfois implicitement mises en avant dans ses écrits, sont critiquées par certains historiens et militants politiques. L'auteur aux opinions politiques monarchiste se déclare ouvertement comme royaliste.

Des projets multi-formes : "Tout me plaît !"

La passion pour l'Histoire de Lorànt Deutsch n'est plus à prouvée. Malgré le succès de ses publications, le comédien de formation n'a pas mis de côté sa vie d'acteur et ses liens avec le cinéma. Il se prête ainsi régulièrement au jeu du doublage de voix pour des films d'animation. On le retrouve notamment dans Astérix et le Domaine des Dieux, Rio ou encore Chicken Little. "J'adore faire ça. J'ai trois enfants qui regardent mes films d'animation et s'amusent à reconnaître ma voix, confie t-il. Je continuerai à faire du doublage dans Rio 3 qui sortira en 2022".

L'auteur se plairait également dans la rédaction de scénarios de films historiques mais s'avoue découragé face aux difficultés financières : "Trouver les moyens pour faire un vrai film historique s'avère très compliqué. Le film de Dupontel est un exploit à ce niveau la, et en plus il est très réussi".

Originaire d'Alençon (Orne), où il a seulement vécu deux mois, l'auteur fait encore référence à sa passion : "En découvrant l'histoire si riche de la région j'ai aimé me dire normand, mais je ne me sens pas spécifiquement normand". Pour son prochain grand projet il fait cependant référence à la région : "J'écris quelque chose sur la langue française, qui doit notamment beaucoup aux Normands. Les Normands sont des pionniers.".

