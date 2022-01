Flers. Perte de l'odorat: une réunion à Flers

Le normand Jean-Michel Maillard vient de créer l'association anosmie.org, qui organisait sa première réunion ce vendredi soir 8 décembre 2017 à Flers (Orne).

Perte de l'odorat

L'anosmie, c'est la perte de l'odorat, qui selon le CNRS: touche 5 % de la population. L'agueusie, c'est la perte du goût. Mais la médecine ne propose pour l'instant aucune solution, à cette situation très handicapante.

Témoignage

La victime d'anosmie ne sent plus rien, aucune odeur. Ni café, ni herbe fraîchement coupée, ni fumée d'un incendie. Et tout un chacun peut en être victime. Jean-Michel Maillard, 41 ans, est anosmique depuis deux ans suit à un accident. Il était l'invité de la rédaction de Tendance Ouest ce vendredi matin:

Jean-Michel Maillard Impossible de lire le son.

L'association " anosmie.org ", nouvellement créée, organisait sa première réunion régionale d'information et d'écoute, avec chirurgien ORL, psychologue et nutritionniste: ce vendredi soir 8 décembre 2017 à 20h00, salle Louaintier, à Flers (Orne).