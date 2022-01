Le-Havre. Rencontres sur les séries télévisées au Havre

Après le rôle des femmes puis des politiques, les rencontres nationales consacrées aux séries télévisées s'intéressent en cette année 2017 à la place des hommes tourmentés dans les séries. "Non pas en tant qu'ils représenteraient l'humanité dans son ensemble, mais des hommes, autant dire le masculin, parce que ce genre évolue de manière passionnante en ce début de XXIe siècle", précise Carole Desbarats, la responsable artistique des rencontres.

Projections et débats

Les rencontres proposent des projections et des rencontres avec des comédiens, des scénaristes ou des programmateurs. Les séries françaises seront particulièrement mises à l'honneur. Écoutez Ginet Dislaire, la présidente de l'association Havre de cinéma:

Des invités de marque

Parmi les invités de ces 3e rencontres nationales consacrées aux séries télévisées: Philippe Laudenbach, comédien (un des prêtres du film de Xavier Beauvois Des hommes et des dieux ), Vincent Poymiro et Davis Elkaïm, co-scénaristes de la série Ainsi soit-il, David Kessler, ex-directeur du CSA, du CNC et de France Culture, Philippe Duclos, comédien (le juge Roban dans la série Engrenages), Adrienne Frejacques, responsable des programmes de fiction sur Arte ou encore Frédéric Krivine, scénariste de nombreux téléfilms, dont Un village français.

Les 3e rencontres nationales consacrées aux séries télévisées – jeudi 7 décembre 2017 à partir de 18h30 au Studio du Havre – vendredi 8 et samedi 9 décembre 2017 à partir de 10h00 à la bibliothèque Oscar Niemeyer au Havre – le programme est à retrouver ici.

