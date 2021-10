Basket : à Ouistreham, le problème est dans la tête

Les Maritimes ne pointent qu'au onzième rang du classement, devant deux centres de formation, donc en position de relégables. Leurs trois victoires s'accompagnent de cinq défaites, souvent lourdes. "Il n'y a pas eu de déclic, constate Eric Béchaud. Cette équipe a pourtant de véritables qualités individuelles. Les filles travaillent très bien aux entraînements. Quand tout va bien en match, elles sont capables de jouer un très bon basket. Quand on est dans le dur, on perd tous nos repères offensifs comme défensifs."

Mieux appréhender les rencontres

Pour l'entraîneur ouistrehamais, le problème est avant tout mental, or "la dimension psychologique est beaucoup plus difficile à résoudre que la dimension purement sportive". Ouistreham, qui devra repartir de l'avant samedi 19 novembre à Arras (dernier avec aucune victoire), doit simplement appréhender les matchs d'une autre manière. "On ne joue pas une place en Euroligue tous les samedis, mais un championnat de quatrième niveau, rappelle Eric Béchaud. On doit retrouver les notions de plaisir et d'envie, les résultats suivront. Tout le monde enterre Ouistreham, mais c'est loin d'être fait."