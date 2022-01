Ligue des champions: PSG, décevant, reste 1er de son groupe, Atletico Madrid éliminé

Manchester United , Bâle, Rome et la Juventus se sont qualifiés mardi pour les 8es de finale de la Ligue des champions. Le PSG et le Bayern étaient déjà qualifiés avant cette rencontre, mais luttaient pour la 1ère place censée offrir un tirage plus clément pour les 8es de finale.

