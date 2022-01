Le Mesnil-au-Val. Manche : vandalisme et cambriolages dans des clubs de football

"On aurait aimé finir l'année autrement" souffle Patrick Mariette, président du FC Bretteville-en-Saire. Son club a été "visité", dans la nuit de samedi 2 à dimanche 3 décembre 2017, comme ceux de Digosville et du Mesnil-au-Val. Des faits qui interviennent alors que les matches du week-end avaient été reportés, en raison de la météo hivernale.

Dans le premier club, c'est le président d'honneur qui a donné l'alerte. Des cannettes de bières gisent sur le terrain, des coupes ont été sorties, et l'ensemble des meubles du club-house vidés, même l'armoire à pharmacie ! De l'alcool et des sodas ont été volés. Les malfaiteurs se sont introduits par un vasistas qu'ils ont forcé. "J'évalue les dégâts à environ 700 euros" explique le président. Le club conservait en effet du stock pour les tournois et les matchs.

"Casser pour casser"

A Digosville également, les voleurs ont emporté des fûts de bière, mais aussi un percolateur. Et surtout, ils ont arraché un lave-vaisselle... sans couper l'eau. "Quand je suis arrivé, il y a 3 à 4 centimètres d'eau", raconte Jean-Claude Fribourg, le président. "Il n'y a pas mort d'homme, mais c'est vraiment casser pour casser" regrette-t-il. Ici, les voleurs ont fracturé la porte de la buvette.

Même scénario au Mesnil-au-Val, où c'est un volet qui a subi les affres des malfaiteurs. Là aussi, du petit électro-ménager et de la bière ont été dérobés.

