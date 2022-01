Rouen. Football (L2/N1) : QRM s'impose face à Avranches en amical

Après la victoire contre Tours 4-0, les joueurs de Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) disputait un match amical sur un terrain à Caen et se sont imposés face à une équipe de National 1 Avranches. Score final 3-1 vendredi 1er décembre 2017.

Avranches ouvre le score

Pendant que la Domino's Ligue 2 fait relâche pour cause de Coupe de France où les Rouges et Jaunes sont d'ores et déjà éliminés, QRM en a profité pour disputer une rencontre amicale après un entrainement le matin même.

Et malgré une ouverture du score avranchinaise sur corner, les joueurs de Manu Da Costa vont revenir à égalité sur un but de Nicolas Barthélémy puis prendre l'avantage par deux fois par Aristote Madiani et Fidel Loppy pour le 3-1.

Après cette rencontre amicale, les Quevillos-rouennais vont reprendre la compétition vendredi 8 décembre 2017 à Valenciennes.

