Alençon. Ils disputent un cross et vendent des crêpes pour aller au ski

Sur le territoire d'Alençon (Orne) le centre social de la Croix Mercier organise un séjour au ski pas comme les autres. D'abord parce qu'il est organisé en commun avec trois autres centres sociaux d'Alençon, mais aussi de communes périphériques, mais surtout dans l'obligation qui est faite aux familles de s'impliquer dans son financement.

Crêpes, cross, loto pour l'autofinancement du séjour

Les parents et leurs jeunes qui vont bénéficier de ce séjour, du 3 au 10 mars 2018 à Saint Gervais Mont Blanc, doivent impérativement tenir la buvette de la patinoire de Noël à Alençon, organiser un loto, participer à un cross sponsorisé. L'idée est de donner un peu de son temps pour payer beaucoup moins cher. Les explications de Sébastien Leullier, animateur au Centre Social Croix Mercier:

Sébastien Leullier Impossible de lire le son.

Il s'agit, ensemble, dans une caisse commune, de récolter de l'argent et ainsi faire baisser le prix des séjours. Ainsi, en fonction du quotient familial, entre les aides de la CAF et de la CUA, les actions de financement entreprises en commun, les bons-CAF et les aides de certains Comités d'entreprise, certains enfants arrivent à partir une semaine au ski pour à peine plus de cinquante euros. Tout compris. Pierre-Yves, en charge de l'organisation de ce séjour au ski:

Pierre-Yves Impossible de lire le son.

Il reste quelques places pour ce séjour à Saint Gervais Mont Blanc, du 3 au 10 mars 2018. Séjour incluant voyage au départ d'Alençon, hébergement en pension complète, location du matériel de ski et forfaits remontées mécaniques. Séjour ouvert à tous, y compris résidents hors CUA. Inscriptions à faire maintenant: 02 33 31 83 39.