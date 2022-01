Évreux. Suicide d'un militaire à Évreux : trois enquêtes ouvertes

L'affaire est complexe et le "sujet est sensible", selon le procureur adjoint du parquet d'Évreux (Eure), Éric Neveux. Le 17 novembre 2017, le sergent Clément Cordier, 37 ans, militaire sur la base 105 d'Évreux, est retrouvé mort, pendu à son domicile. Une enquête est alors ouverte aux fins de recherche des causes de la mort par la brigade de gendarmerie de Louviers. "À ce stade, il ne fait aucun doute qu'il s'agit bien d'un suicide", précise Éric Neveu. Une lettre a été retrouvée sur les lieux du décès dans laquelle le sergent affirme être victime de harcèlement sur son lieu de travail. Des faits que son mari, Sylvain Dumont, confirme à l'AFP en parlant d'insultes à caractère homophobe.

Une enquête ouverte sur le harcèlement

C'est à partir de cette lettre et des propos de son mari qu'une enquête préliminaire pour harcèlement moral a été ouverte. "C'est une enquête délicate à mener puisqu'il y a beaucoup de personnes à interroger. C'est un travail de fourmis et il faut se méfier des éventuels règlements de compte", explique Éric Neveu. Pour compliquer encore l'affaire, le sergent qui s'est donné la mort faisait lui-même l'objet d'une enquête pour agression sexuelle. "Plusieurs plaintes ont été déposées à son encontre avant son suicide", précise le procureur adjoint.

Déceler le vrai du faux prendra donc du temps. Des perquisitions ont été menées au domicile du sergent et sur la base aérienne. Des auditions sont en cours. Les deux enquêtes distinctes ont été confiées à la section de recherche de la gendarmerie de l'air, qui est compétente pour ces affaires sur les bases militaires.

