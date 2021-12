Tollevast. Le nouveau refuge de la SPA ouvre ses portes près de Cherbourg

Un refuge flambant neuf pour toutous et matous de la Manche ! La SPA de Cherbourg (Manche) a déménagé : terminé l'ancien refuge du boulevard de l'est, datant des années 70… Bonjour le refuge de Tollevast, en bordure de la Nationale 13. Un ancien magasin de 1300 mètres carrés a été entièrement réhabilité pour accueillir au mieux les pensionnaires en attente d'adoption.

Boxes chauffés, parcs pour se dégourdir

Sur place : 49 boxes spacieux pour les chiens, dont une partie chauffée pour la nuit, trois chatteries pouvant accueillir 60 chats, mais aussi une salle de toilettage, de soins, de réveil (après les opérations), quatre parcs de détente et un parc d'agility. C'est un grand changement notamment pour les chiens, comme le souligne Fabienne Renouf, responsable de la SPA de Cherbourg :

Fabienne Renouf - SPA de Cherbourg

Le déménagement a été organisé lundi 27 novembre 2017. Les 35 chats et 32 chiens ont été transportés en deux voyages, grâce à un camion aménagé et deux "transféristes" de la SPA. Quatre salariés et une douzaine de bénévoles sont au petit soin des animaux. Le nouveau refuge ouvre au public ce mercredi 29 novembre.

