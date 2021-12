Hors Normandie. Le portrait robot de votre sapin de Noël

Si la grande majorité de la population française compte bien s'équiper d'un sapin de Noël, il ressort de l'étude que 66% achèteront un sapin artificiel.

La plupart (61%) des Français le placera dans le salon, contre 21% dans la salle à manger.

Pour ce qui est de sa taille, 79% des interrogés le choisiront entre 1 et 2 mètres. Côté décoration, les boules et guirlandes seront plébiscitées à 98%. 82% des sapins de France auront droit à leur étoile en haut du sapin, et 79% à du papier en décoration à leur pied. Seulement 9% d'entre eux seront habillés de neige artificielle.

Pour les Français, les guirlandes lumineuses sont les décorations les plus importantes (38%) suivies par les boules (27%), les guirlandes (19%) et l'étoile (10%).

Après les fêtes, 67% des interrogés n'auront pas envie d'enlever leur sapin. Pour 59% des Français, le sapin quittera le domicile la semaine du Nouvel An, 32% en janvier et 9% en février. Il se retrouvera dans la rue, pour 44% des cas, dans un point de collecte (36%), à la poubelle (14%), ou bien planté (4%) ou alors séché, coupé ou composté (2%).

