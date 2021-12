Ligue 1: choc de la peur entre Bordeaux et Saint-Etienne

Deux équipes en perdition, après une entame canon. Bordeaux, invaincu jusqu'à la 8e journée et la leçon reçue au Parc des Princes face au PSG (6-2), a enchaîné depuis sept matches sans victoire dont une défaite sans gloire samedi à Caen (1-0). Conséquence au classement, les hommes de Jocelyn Gourvennec ont dégringolé à la 13e place et ne possèdent que trois longueurs d'avance sur la zone rouge.

Pour les Verts, la série est à peine plus glorieuse. La formation stéphanoise, dirigée désormais par le tandem d'entraîneur Julien Sablé - Jean-Louis Gasset, restent sur 4 défaites en 6 matches avec la bagatelle de huit buts encaissés. La situation au classement n'est pas encore critique (8e, 19 pts) mais le début de tension autour du club pourrait rapidement s'exacerber en cas de nouveau faux-pas.

Du côté de Caen, le club a visiblement capitalisé sur son maintien acquis in extremis la saison dernière. Surprenants 6e, juste derrière le Nantes de Claudio Ranieri et ce qui commence à ressembler à un "Big Four" français (Paris SG, Lyon, Monaco, Marseille), les Normands peuvent s'emparer provisoirement de la 5e place. Face à un Ivan Santini de nouveau nouveau buteur après deux mois de disette, les Strasbourgeois (17es, 14 pts) devront se méfier.

De la même manière, le promu Amiens (10e, 18 pts) s'affirme comme l'une des révélations de la première partie de saison. Pour rester dans la première partie de tableau, les Picards devront poursuivre face à Dijon leur belle dynamique de six matches sans défaites, dont deux succès convaincants de rang.

Programme de la 15e journée:

Mardi

(19h00) Amiens - Dijon

Strasbourg - Caen

(21h00) Bordeaux - Saint-Etienne

Mercredi

(19h00) Angers - Rennes

Guingamp - Montpellier

Lyon - Lille

Metz - Marseille

Nantes - Monaco

Toulouse - Nice

(21h00) Paris SG - Troyes

