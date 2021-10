Port-en-Bessin : le chalutier à bon port

L'opération du déséchouage du chaluitier "Hermine-Bastien-Steven" a été effectuée mercredi soir sans aucun probléme, à la faveur de la pleine mer. Le chalutier cancalais qui s'était échoué le matin même au pied des falaises de Ste-Honorine-des-Pertes, a été remorqué par la vedette de la SNSM et escorté par les chalutiers locaux, le Père Daniel et le Vauban jusqu'au bassin de Port en Bessin. Il était 21h45 lorsque le convoi est entré dans le port. Selon le patron Jean-Paul Lebouban, le navire n'a subi aucun dégât et va donc pouvoir reprendre sa pêche a la coquille. "De toute façon, l'essentiel est que l'équipage est sain et sauf", soulignait le patron pêcheur hier soir sur les quais portais.

Rappelons qu'au moment de son échouage, à 8h hier matin, ce chalutier de 16 mètres de long immatriculé à Saint Malo avait quatre personnes à bord. Le Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage (CROSS) de Jobourg avait dépêché sur zone le canot de la société nationale de sauvetage en mer (SNSM) de Port-en-Bessin, la Madone des feux. Ce dernier avait pu évacuer l'équipage.

Aucune eplication n'a été avancée pour justifier cet échouage. A Port-en-Bessin, de nombreux observateurs et gens de mer estiment toutefois que l'homme à la barre a certainement dû s'endormir.